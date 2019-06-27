Глава МИД Украины отказался подчиняться президенту Зеленскому

Глава МИД Украины Павел Климкин в беспрецедентном тоне ответил на резкую критику президента Владимира Зеленского из-за несогласования с главой государства международных документов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дерзкий ответ Климкина опубликовали украинские СМИ.

Павел Климкин заявил, что у него разные с президентом взгляды на «российскую агрессию», поэтому он больше не собирается «помогать» кабинету Зеленского, что фактически означает отказ МИДа подчиняться президенту страны.

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», – отрезал Климкин.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИД страны Павла Климкина в том, что он не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД об условиях освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу. Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция», – ответил на это Климкин.

Как известно, глава МИД Украины Павел Климкин остаётся на своём посту исключительно благодаря националистическому большинству Верховной Рады, которое отказывается утверждать новую кандидатуру, представленную президентом Зеленским.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.06.19

Зеленский прилюдно отругал Климкина на украинском и обратился к Путину на русском. / Зеленский доложил о семи личных попытках не допустить Россию в ПАСЕ. / В Крыму судебный пристав поставил служебный подлог на поток. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»