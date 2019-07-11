Зеленскому дали очередного политического пинка в Раде

Националистическое большинство Верховной Рады Украины вновь провалило инициированный президентом проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз для утверждения отставки министра команде президента не хватило более шестидесяти голосов.

За проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Кроме того, из 450 депутатов в сессионном зале присутствовало лишь около 100 парламентариев.

Ранее глава МИД Украины отказался подчиняться президенту Зеленскому и заявил, что у него разные с ним взгляды на «российскую агрессию». Коме того, Климкин добавил, что впредь не собирается «помогать» кабинету Зеленского.

Комментируя полное неуважение парламента к президенту, один из украинских блогеров назвал инцидент очередным политическим пинком Зеленскому от националистов.

Напомним, Верховная Рада за редким исключением провалила практически все внесённые президентом Украины законопроекты, касающиеся состава украинского кабинета министров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.19

Путин посоветовал Зеленскому набраться терпения. / Оплатить мусор, игры, заказать косметику… В концлагере «Красный» установили платежный терминал, чтобы привлекать посетителей. / СМИ сообщают об аресте экс-главы МВД Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»