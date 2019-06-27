Зеленскому подсказали, как избавиться от неугомонного Климкина

Президент Зеленский легко может избавиться от непослушного главы МИД Украины Павла Климкина до его окончательного ухода в отставку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», полезный совет президенту дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент», – заявил Гройсман в эфире украинского телевидения.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИД страны Павла Климкина в том, что он не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД об условиях освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

В ответ на это Павел Климкин заявил, что у него разные с президентом взгляды на «российскую агрессию», поэтому он больше не собирается «помогать» кабинету Зеленского, что фактически означает отказ МИДа подчиняться президенту страны.

Как известно, глава МИД Украины Павел Климкин остаётся на своём посту исключительно благодаря националистическому большинству Верховной Рады, которое отказывается утверждать новую кандидатуру, представленную президентом Зеленским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.06.19

В Литве ополчились на 7-летнюю девочку, посмевшую побывать в Крыму. / В Крыму школьник пришел на экзамен с пистолетом. / Глава МИД Украины отказался подчиняться президенту Зеленскому. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»