Климкин мешал Зеленскому познакомиться с Путиным

Бывший глава МИД Украины и ближайший соратник Петра Порошенко Павел Климкин поручал чиновникам своего ведомства препятствовать избранному президенту Владимиру Зеленскому обсуждать с Путиным судьбу задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения рассказал сам Зеленский.

«Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня – человеческий», – рассказал президент Украины и добавил, что для старой команды было важно не освобождение моряков, а только чтобы они не вернулись «из-за разговора с Путиным».

По словам Зеленского, тогда он решил самостоятельно, в обход протокола, дозвониться до Кремля.

«Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор примерно три минуты. Мы говорили о возвращении наших парней, о следующих шагах и о ситуации в Донбассе. Он сообщал информацию, которой он владеет, я говорил об информации, которую знаю я, это разные информации», – приводит ТАСС слова украинского президента.

Именно после этого разговора, утверждает Зеленский, удалось решить с Москвой – «каким образом и в какой срок они должны вернуть парней».

Во время следующего разговора с Путиным, который также состоялся по инициативе Владимира Зеленского, вновь обсуждалась ситуация в Донбассе.

Напомним, тогда Владимир Путин попросил украинского президента прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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