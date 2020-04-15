Климкин заявил, что украинского государства не существует

Экс-министр иностранных дел «Незалежной» Павел Климкин заявил, что Украина существует лишь как географическое образование с проживающим в рамках его границ населением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в эфире интернет-канала UkrLife.

«У нас страна есть и украинцы тоже есть, а государства нет, как институции… Если вы посмотрите на показатели, – абсолютно серьезно говорю – мы страна третьего мира. Киев – типичный город третьего мира. Кстати, по многим показателям мы далеко не лучшая страна третьего мира. Это тоже известно, и для этого не нужен какой-то сложный анализ, чтобы это понять», – сетует экс-министр.

По его словам, украинцам необходимо осознать этот горький факт, «найти себя» и набраться решимости для «перезагрузки» – не пояснив, впрочем, что под этим словом подразумевается.

«Но для нас главное – это понять, а как вообще мы будем идти вперед. Я постоянно говорю – нам нужна перезагрузка и нужно снова найти себя», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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