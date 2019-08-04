Климкин: ЕС украдёт половину населения у Украины

Высокая квалификация и лояльность украинских специалистов ведёт к тому, что в «Незалежной» вскоре останется лишь половина населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», – предрекает Климкин.

По его словам, причина бегства украинцев – слишком высокое качество их квалификации. При этом Климкин ни словом не упомянул о тяжелейшем экономическом положении, которое сложилось в стране в период правления режима Порошенко.

«Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем... Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов», – рассуждает уходящий в отставку министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.19

Зеленский вопреки позиции Москвы объявил сбор нормандской четвёрки. / Постпред Украины в Совете Европы: «Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью». / Депутат Госдумы: Упрощённый порядок выдачи гражданства РФ Донбассу – никуда не годится. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»