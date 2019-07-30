Климкин побоялся драться с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о произошедшей между ним и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым драки во время переговоров в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Климкина, он не решился на физическое противостояние с Лавровым, а лишь ограничился эмоциональным заявлением, швырнув через стол папку с документами.

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент... В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», – рассказал глава МИД Украины, пояснив, что дело касалось украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Напомним, после встречи министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины по Донбассу киевские СМИ и блогеры распространяли информацию о жёсткой стычке между Климкиным и Лавровым.

Между тем, глава украинского МИД признался, что согласно протокола пожимает руку своему российскому коллеге.

«Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом», – объяснился Климкин, отвечая на провоцирующий вопрос украинского журналиста.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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