Глава МИД Украины Павел Климкин перед скорой отставкой дал ностальгическое интервью украинской прессе о годах пребывания на своём посту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в частности, Климкин рассказал журналистам, чем его ведомство потчевало в Киеве зарубежных гостей, посещавших с официальными визитами Украину.

По его словам, он каждый раз пытался вызвать у визитёров расположение к киевскому режиму, воздействуя на них с помощью разных приёмов, чтобы вызвать «какую-то эмоцию» и «убедить реально жить Украиной».

Например, Климкин пытался поразить гостей в самое сердце «традиционными украинскими блюдами» – варениками и котлетами по-киевски.

Глава МИД Украины утверждает, что именно куриные котлеты особенно оценил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнения с тем, что он пробовал в Киеве», – похвастал Климкин.

Отметим, что оригинальный рецепт котлет из куриного филе со сливочным маслом впервые появился в ресторанах имперского Санкт-Петербурга в начале XX века под названием «Ново-михайловские котлеты» и уже потом перекочевал в киевские заведения на Крещатике, где блюдо назвали «котлетами по-киевски».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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