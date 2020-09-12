Путину не нужен Лукашенко для присоединения Белоруссии – Климкин

Главная опора российского президента в Белоруссии не Александр Лукашенко, который «уже спёкся», а мощный и влиятельный блок силовиков и чиновников. Они прекрасно понимают, что в случае победы «Беломайдана» их ждёт неминуемая люстрация с уголовным преследованием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, необходимо помешать Кремлю создать в этот кризисный переходный период более эффективную (чем лукашенковская) политическую реальность в Белоруссии и использовать её в ходе геополитического торга с Дональдом Трампом.

«Россия будет использовать Беларусь в ходе торгов с Белым домом, а также чтобы создать там свою политическую реальность, более эффективную, чем лукашенковская. Москве нужна полноценная интеграция Беларуси в Союзное государство, нужны военные базы, чего Лукашенко не хотел. Конечно, Россия и дальше будет играть на рост ставок... У русских очень сильные позиции среди белорусских силовиков и чиновников, страх которых перед будущим они будут использовать», – рассуждает Климкин.

Сейчас, по его мнению, Украине нужно срочно разработать совместный с ЕС план по спасению «европейского будущего» Белоруссии и в дальнейшем привлечь к нему уже новую американскую администрацию после неизбежного, как он считает, поражения президента Трампа на предстоящих выборах.

«Это не будет план на месяц-два, скорее, – на перспективу. Стремясь к европейской Беларуси, надо понимать, что эта задача среднесрочная. А сейчас есть большая угроза, что в результате всех событий от этого выиграет Россия и ее там станет больше. Для нас это реальная угроза безопасности», – переживает экс-глава МИД Украины.

В ином случае, предупреждает Климкин, может состояться «аншлюс Белоруссии» Россией, для которого уже созрели, как минимум, две предпосылки. Успех «аншлюса» положит начало присоединению Южной Осетии, Абхазии и Донбасса, к чему и стремится Путин, мечтающий о новой Российской империи.

«Это будут два основных события: новые российские военные базы и решение или заявление о новых шагах в построении Союзного государства между РБ и РФ. Я даже предполагаю, что Путин попытается продвинуть идею нового общего государства с общим парламентом. И в таком случае к нему, вероятно, попадут другие, например, Южная Осетия и Абхазия, а потом будут попытки по Донбассу и не только. Это очень сильно сидит в ментальности Путина: создать (из РФ) наследника Российской империи и СССР», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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