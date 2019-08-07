Путин потребовал от позвонившего ему Зеленского прекратить стрелять по жителям Донбасса

Сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры инициировала украинская сторона, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы обсуждалась тема Донбасса – выполнение перемирия, обмен пленными и взаимодействие в «нормандском формате».

В сообщении Кремля говорится, что лидеры двух стран акцентировали важность «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения».

Президент России заявил Зеленскому, что для «деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения».

Руководители России и Украины подтвердили «исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», а также обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате», отмечается в сообщении. При этом президенты заявили о «необходимости конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы».

Кроме того, Путин и Зеленский договорились активизировать работу «по возвращению удерживаемых лиц».

Ранее Зеленский сообщил, что сегодня утром звонил президенту России. Поводом послужила гибель четырех украинских силовиков в Донбассе. Киев утверждает, что военнослужащие были обстреляны со стороны ополченцев. Однако в ДНР заявили о непричастности к гибели украинских силовиков. По словам представителя Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военнослужащие погибли результате неосторожного обращения с боеприпасами, и теперь украинское командование «прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений» (цитата по РИА «Новости»). Он отметил, что инцидент произошел слишком далеко от позиций ополченцев, за пределами радиуса поражения оружия ДНР.

Зеленский заявил, что разговор с Путиным «был долгим». В ходе беседы украинский президент попросил российского лидера повлиять на «ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», передает телеканал 112. «Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что есть некоторые моменты, где наши люди стреляют по гражданским. Все говорят, что хотят мира, однако кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами», – сказал украинский президент.

Накануне Зеленский призвал срочно собраться лидеров нормандской четверки из-за гибели четырех военнослужащих ВСУ в Донбассе. Он в очередной раз пообещал, что «Украина обязательно будет единой и мирной», но при этом Зеленский отказывается вести прямые переговоры с лидерами ЛДНР.

Москва, Киев, служба информации РИА «Новый День»

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