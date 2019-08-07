Зеленский повторил Путину тезис Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил сегодня Владимиру Путину и в числе прочего заявил, что не собирается менять конституцию страны ради предоставления особого статуса народным республикам Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что украинский президент прямо заявил российскому лидеру о том, что будет «защищать права украинцев вне зависимости от их пребывания» – на контролируемой Киевом части Донбасса или на территории ЛДНР.

В связи с этим Зеленский не видит причин для изменения конституции Украины с целью придания особого статуса донецким республикам.

Напомним, накануне в интервью РБК украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют спонсором и куратором украинского президента, категорично заявил, что Донбасс не получит особый статус, так как это не предусмотрено украинской конституцией.

«Этого (особого статуса) не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина – единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов», – отрезал олигарх.

Как сообщал «Новый День», в сегодняшнем телефонном разговоре Владимир Путин потребовал от Зеленского прекратить стрелять по жителям Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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