Спонсор Зеленского отказал Донбассу в особом статусе и в экономическом восстановлении

Донбасс не получит особый статус, так как это не предусмотрено украинской конституцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют главным спонсором президента Украины.

«Этого (особого статуса) не будет. Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся. Украина – единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов», – заявил олигарх.

При этом, он считает, что есть действующий закон в рамках минских соглашений, которым якобы не предусматривается изменение конституции и нахождение избранных органов ЛДНР на территории Украины.

«Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями, и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе», – отрезал Коломойский.

Кроме того, несмотря на прежние заверения Владимира Зеленского, олигарх отказался вкладывать деньги в восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Донбасса.

«В решение конфликта нет смысла вкладывать средства, потому что это невозможно», – цитирует Коломойского РБК.

«Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши (российские) дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят. Там война идет, как мы можем туда что-то инвестировать. У меня там есть завод. Я его не могу запустить, он не может там работать, потому что вы там есть», – указал олигарх.

Напомним, ранее Коломойский заявлял, что в Донбассе идёт гражданская война между украинцами.

Как сообщал «Новый День», накануне принципиальные враги Коломойский и Порошенко вступили в сговор. Об этом сообщили украинские СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

Украинская армия понесла потери убитыми в Донбассе. / Пропавшего уральского дайвера Дмитрия Осипова видели в Крыму живым. / Киев утвердил стратегию по искоренению русского языка в быту. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»