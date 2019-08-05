Коломойский и Порошенко вступили в сговор

Враждующие украинские олигархи экс-губернатор Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский и экс-президент Пётр Порошенко провели встречу, на которой договорились спасти друг друга.

Порошенко надеется, что Коломойский поможет «спустить на тормозах» заведённые на Украине уголовные дела против экс-президента. Коломойский, в свою очередь, заполучил от Порошенко компромат на высокопоставленных американских чиновников, чтобы остановить преследование со стороны ФБР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ, блогеры и телеграм-каналы.

О том, что такая встреча состоялась заявил сам Игорь Коломойский.

«Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко – а наряду с жесткой критикой Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента», – написал редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов.

«Между этими событиями есть прямая связь – Порошенко отдавал долги Коломойскому: в данной ситуации Порошенко отдавал неоспоримую часть, поскольку между ними есть разногласия по цифрам», – пишет, в свою очередь, телеграм-канал «Легитимный».

«Несмотря на то, что Игорь Коломойский и Пётр Порошенко – злейшие враги, существуют вещи, которые в данной ситуации ценнее денег. Есть информация о том, что на этой встрече Порошенко передал Коломойскому компромат на Байдена, собранный бывшим Генпрокурором Виктором Шокиным, который начал расследование по махинациям газового холдинга Burisma, членом совета директоров которого был Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джо Байдена», – делится данными своих источников телеграм-канал.

Владельцы канала утверждают, что у Коломойского «большой опыт работы с компроматом, а умение его копить и использовать – это как раз то дополнение к влиянию в Украине, которое позволит ему не только обеспечить лояльность со стороны администрации Трампа, но и будет являться предметом торга в части прекращения уголовного преследования со стороны ФБР».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.19

Общественная палата Крыма просит правоохранительные органы проанализировать высказывания владельца парка «Тайган». / Слишком много бактерий: в Коктебеле и Феодосии закрыли пляжи. / Командующим в Донбассе назначен руководитель бегства украинской армии из Дебальцевского котла. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»