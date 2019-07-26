Никаких больше Медведчуков: Зеленский с Коломойским разгонят ходоков в Кремль уголовной дубинкой

Парламентская фракция президента Зеленского внесёт в украинское уголовное право запрет любому лицу на несогласованные с киевским руководством поездки в Москву для переговоров с Кремлём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил прошедший в новый состав Верховной Рады по списку президентской партии «Слуга народа», экс-дипломат Богдан Яременко.

«Пользуясь эфиром и тем, что нас смотрят юристы, – кто будет заинтересован из юристов поработать вместе, – я инициирую внесение изменений в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать уголовную ответственность за ведение переговоров с государством-агрессором без присущих государственных полномочий со стороны государства Украина. И, думаю, на этом мы поставим точку на всех переговорах», – заявил соратник Зеленского.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», например, – Коломойского.

«Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что – А – это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами.

Б – это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны», – цитирует украинского политолога Руслана Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.19

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