СБУ нагрянула в офис украинского кума Путина

В Киеве вооружённые группы людей ворвались в здание, где расположены офисы оппозиционных украинских партий. Обыски, в частности, проводятся в кабинете главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись «СБУ». Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе», – заявил Кузьмин.

По его словам, сотрудники СБУ не имеют полномочий на обыск офисов депутатов и назвал устрашающую силовую акцию политической местью со стороны украинских силовиков.

«Всё это похоже на месть со стороны СБУ за обращение, которое депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» направили в Государственное бюро расследований. В нём оппозиционные депутаты потребовали от бюро возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации, опубликованной в СМИ, осуществляли незаконные слежки в отношении ОПЗЖ», – предположил депутат.

Напомним, ранее президент Украины владимир Зеленский пообещал «плохой конец» Виктору Медведчуку.

По его словам, У Киева есть некая компрометирующая информация о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» олигарха Медведчука и принадлежащих его политическим соратникам украинских телеканалов.

Зеленский заявил, что Медведчук использует свои связи с Москвой для повышения рейтинга партии «ОПЗЖ» на юго-востоке страны.

«Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там ещё есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы – объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», – пригрозил Зеленский.

Отметим, это не первая угроза украинского президента в адрес своего «пророссийского» политического оппонента. Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Как известно, во время предвыборной кампании в Верховную Раду власти РФ открыто поддержали партию Виктора Медведчука и принимали в Москве её лидеров.

Как сообщал «Новый День», парламентская фракция президента Зеленского собирается внести в украинское уголовное право запрет любому лицу на несогласованные с киевским руководством поездки в Москву для переговоров с Кремлём.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», в частности, – Коломойского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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