Зеленский пообещал плохой конец куму Путина

У Киева есть некая компрометирующая информация о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» олигарха Виктора Медведчука и принадлежащих его политическим соратникам украинских телеканалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.

По его словам, Медведчук использует свои связи с Москвой для повышения рейтинга партии «ОПЗЖ» на юго-востоке страны.

«Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там ещё есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», – пообещал Зеленский.

Напомним, это не первая угроза украинского президента в адрес своего «пророссийского» политического оппонента. Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Как известно, во время предвыборной кампании в Верховную Раду власти РФ открыто поддержали партию Виктора Медведчука и принимали в Москве её лидеров.

Как сообщал «Новый День», парламентская фракция президента Зеленского собирается внести в украинское уголовное право запрет любому лицу на несогласованные с киевским руководством поездки в Москву для переговоров с Кремлём.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», в частности, – Коломойского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.19

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