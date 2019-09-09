Отдельным законом: в Киеве намерены отвадить Медведчука от поездок к Путину

Верховная Рада собирается ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры любого гражданина страны с Кремлём и другими представителями «страны-агрессора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», специальный законопроект уже дорабатывается в украинском парламенте и в ближайшее время будет вынесен на голосование.

«Депутаты фракции «Голос» уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора», – заявил лидер фракции Сергей Рахманин.

Напомним, ранее депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» также выступили за введение уголовной ответственности в отношении переговорщиков с Кремлём, которых не уполномочил на это официальный Киев.

Позже президент Украины Владимир Зеленский лично пообещал «плохой конец» для лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Как известно, лидер партии «ОПЗЖ» принял самое активное участие и посредничество в состоявшемся накануне обмене заключёнными гражданами между Россией и Украиной.

Кроме того, Медведчук вместе со своим соратником Юрием Бойко несколько раз приезжали в Москву во время предвыборной кампании и делали различные совместные заявления с руководителями России, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», в частности, – Игоря Коломойского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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