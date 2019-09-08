«Предатель украинского народа» – Зеленскому грозят местью за обмен пленными

Состоявшийся обмен заключёнными между Москвой и Киевом принёс победу России и нанёс тяжёлое поражение Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал в своём блоге бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

По его словам, он прекрасно осведомлён, какие настроения в связи с этим царят в воинственном и влиятельном «патриотическом» лагере «Незалежной».

Главное возмущение у противников Зеленского вызвало то, что Кремлю удалось полностью избежать ответственности за арест украинских моряков, а также, воспользовавшись невыгодным для Украины обменом, добиться значительного смягчения позиции Запада в отношении России.

Сам Георгий Тука называет политическим поражением Зеленского тот факт, что обмен пленными произошёл фактически при прямом посредничестве лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, за которого заступился лично Владимир Путин.

«Первое – Путину удалось избежать исполнения приговора Морского Трибунала, не понеся за свои действия никакой ответственности…

Второе. Несмотря на все заявления СБУ, Офиса президента Украины и разных пресс-секретарей, Медведчуку удалось-таки засветиться в «миротворческом процессе». С салом, или с Рабиновичем – не имеет значения… Ему удалось получить ультиматум от Путина украинской власти: «Не нужно трогать моего кума, иначе…»!

…Баканов, Богдан и Зеленский могут зеленеть от ярости, но дело уже сделано – не для того Медведчук летал туда-сюда, чтобы подыгрывать Зеленскому.

Третье. Позиция европейских лидеров – «прогресс», «толчок», «уверенный шаг»… Извините, но все это – гнойные евро-сопли, на фоне стремительно растущего желания как можно быстрее «завершить конфликт». Именно не справедливой сатисфакции от захватчика стремятся получить европейцы, а «мира». Поэтому, они с радостью и оптимизмом будут активно подталкивать президента Зеленского к «нормализации отношений с Россией». Иного сценария поведения «глубоко обеспокоенных» я не вижу.

Четвертое. Внутренняя ситуация в стране, с моей точки зрения, ухудшилась. Несмотря на бравурные заявления о «Великом Владимире-Миротворце», с таким освобождением, значительно радикализировалась другая часть общества – та, которая своей жизнью предоставила нам возможность «устать от войны». Конечно, я не смог пообщаться со всеми защитниками. Но то общение, которое я имел, свидетельствует о следующем: оценка действий президента Зеленского существенно изменилась от «поживем-увидим», до «предатель украинского народа», – предупредил Тука.

Вместе с тем, соратник Порошенко поспешил лично дистанцироваться от радикальных заявлений «патриотов» и заявил, что даже сочувствует Зеленскому в этой ситуации.

«Такая радикализация не может не вызывать тревоги. Несмотря на то, что меня трудно отнести к сторонникам «Зеленой команды», я прекрасно понимаю, в какой непростой ситуации оказался Владимир Зеленский», – приводит слова Туки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.19

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