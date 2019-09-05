Путин защитил своего кума после угроз Зеленского: «Лучше на Медведчука не давить!»

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес «пророссийского» политического оппонента, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и кума российского лидера Виктора Медведчука.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что у Киева есть компрометирующая информация о финансировании партии Медведчука и принадлежащих его политическим соратникам украинских телеканалов. «У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают», – сказал украинский президент. «Это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», – пообещал он, обвинив кума Путина в использовании своих связей с Москвой для повышения рейтинга своей партии на юго-востоке Украины.

Президент РФ в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме сегодня заявил, что не видел этого заявления Зеленского. Однако если оно было, то, как полагает Путин, «это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко» (цитата по ТАСС). Российский президент предостерег Киев от преследования оппозиции, заявив, что это будет ошибкой: «Ничего хорошего из этого не получится». Как отметил Путин, парламентская оппозиция имеет за собой «доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием». «Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле», – подчеркнул он.

Президент РФ при этом указал, что оппозиционеры «не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона» (цитата по «Интерфаксу»). По мнению Путина, «было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав».

Стоит отметить, что кум Путина присутствует на Восточном экономическом форуме.

Симферополь, Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь, Владивосток. Другие новости 05.09.19

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