PR-акция Медведчука в «защиту русского языка» завершилась националистической оргией

«Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) украинского олигарха и кума Путина Виктора Медвечука не стала выступать в Верховной раде против ликвидации русских школ.

Вместо этого «оппозиционная политсила» решила провести «резонансный» пикет под стенами Харьковской городской администрации против «некоторых норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», немногочисленная акция сразу же была жёстко разогнана харьковскими неонацистами.

«После начала пикета, который проходил у здания Харьковской ОГА, к его участникам подошла группа людей – представители «Правого сектора» (запрещён в РФ), «Союза ветеранов АТО», «Национального корпуса» (запрещён в РФ) и «Национальных дружин». У сторонников «ОПЗЖ», которые требовали увеличить объем русскоязычного преподавания в школах, вырвали их плакаты. В них начали бросать яйца», – сообщают украинские СМИ (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что после разгона представителей «ОПЗЖ» «продолжается митинг проукраински настроенных общественных организаций». «Около 100 человек призывают не допустить реванша в Харькове и Украине», – сообщают украинские издания.

По мнению экспертов, партия Виктора Медведчука не собирается вести реальную борьбу за сохранение русских школ на Украине, а «будет ограничиваться пиар-акциями, подставляясь под разгоны националистами, ради сохранения остатков электората на юго-востоке страны».

«Ну что, отметился Медведчук картинкой для Москвы? Мол, вон как я «борюсь за русских», вон как меня разгоняют...», – язвительно комментируют русскоязычные пользователи из Украины.

Как сообщал «Новый День», ранее «друг России» Виктор Медведчук отказался голосовать против ликвидации русских школ на Украине.

Примечательно, что против законопроекта проголосовали только три депутата из сорока четырёх «пророссийской» фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

При этом сам Медведчук «воздержался», а другой сопрецседатель партии, Юрий Бойко, – вовсе уклонился от голосования.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.20

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