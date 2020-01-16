Кум Путина отказался голосовать против ликвидации русских школ на Украине

Верховная рада Украины сегодня приняла во втором чтении законопроект №0901 «о среднем образовании», который окончательно ликвидирует образование на русском языке в украинских школах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за новый дискриминационный закон проголосовали 327 депутатов, против – 3, воздержались – 54, не голосовали – 16.

Фракция президента Украины «Слуга народа» единогласно поддержала ликвидацию русских школ. Аналогично проголосовали фракции Петра Порошенко («Европейская солидарность») и Юлии Тимошенко («Батькивщина»).

Примечательно, что против законопроекта проголосовали только три депутата из сорока четырёх «пророссийской» фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

При этом сам Виктор Медведчук «воздержался», а Юрий Бойко вовсе уклонился от голосования.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев от лица «Единой России» поздравил открыто поддержанную Москвой партию украинского олигарха Виктора Медведчука, набравшую 13,05 % голосов украинских избирателей на выборах в Верховную Раду.

«Доверие, оказанное избирателями возглавляемой Вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», – говорилось в поздравлении Медведева.

Между тем, в отличие от председателя «Единой России», российские эксперты весьма негативно отреагировали на скромный результат «пропутинской» партии Медведчука.

По их мнению, российская внешняя политика на постсоветском пространстве вновь потерпела поражение, а результаты парламентских выборов на Украине показали безрезультатность «прямых ломовых подходов, изрядно приправленных дикой госпропагандой».

Как известно, Медведчук вместе со своим соратником Юрием Бойко несколько раз приезжали в Москву во время предвыборной кампании и делали различные совместные заявления с руководителями России Путиным и Медведевым, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.20

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