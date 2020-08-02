Медведчук прибыл в Крым проведать свои пятьдесят шесть соток

Борец с киевским режимом, депутат Верховной рады и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют кумом Владимира Путина, с водителем, женой и двумя охранниками прибыл на автомобиле «Мерседес» с отдыхом на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ. Пересечение политиком крымской границы подтвердил его личный пресс-секретарь.

Свой отпуск Медведчук проведёт под Ялтой на Южном берегу Крыма.

«Укринформ» сообщает, что у оппозиционного депутата, согласно украинской декларации, имеется дом площадью 371 кв. м и земельный участок 5 620 кв. м в селе Оползневое (Большая Ялта). Недвижимость записана на супругу.

Симферополь, Иван Капустин

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