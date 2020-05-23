В Киеве у офиса оппозиционера Медведчука взорвали бомбу

В Киеве возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел мощный взрыв, сообщает агентство УНИАН.

По данным агентства, перед взрывом на улице были слышны выкрики националистических лозунгов. Также сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих активистов, остальным, число которых не называется, удалось скрыться. Уточняется, что злоумышленники побросали зажженные фаеры и разбежались. О пострадавших и поврежденных объектах ничего не сообщается.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

Киев, Иван Гридин

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