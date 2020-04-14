На Украине фаворитов Кремля обошла даже партия Порошенко

Публичная поддержка Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко не помогли «пророссийской» политсиле нарастить свой рейтинг за год после парламентских выборов.

Сегодня ОПЗЖ проигрывает даже партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса, проведённого украинской исследовательской группой «Рейтинг».

Согласно данным социологов, лидером электоральных предпочтений украинцев остаётся партия Владимира Зеленского «Слуга народа» – за неё на возможных выборах в Верховную раду готовы отдать голоса 38,1% избирателей.

На второе место вышла партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 15,4%. Таким образом, политическая сила экс-президента вдвое нарастила свои прошлогодние результаты.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука набирает 14,1%.

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место с 9,1% голосов.

Как известно, Медведчук вместе со своим соратником Юрием Бойко несколько раз приезжали в Москву, выдвигали множество инициатив и делали различные совместные заявления с руководителями Кремля, правительства и Госдумы, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

Напомним, что на выборах в Верховную Раду в 2019 году партия президента Зеленского «Слуга народа» получила 43,16%. Партия «ОПЗЖ» Медведчука – 13,05%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 8,10% и «Голос» певца Святослава Вакарчука – 5,82 процента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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