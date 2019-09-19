Соратник Виктора Медведчука взял на работу Надежду Савченко

Экс-нардеп Верховной Рады и бывшая наводчица украинской артиллерии в Донбассе Надежда Савченко после долгих поисков работы устроилась политическим комментатором на телеканал «ZIK».

По сообщениям украинских СМИ, телеканал принадлежит соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в обязанности Савченко входит комментирование в прямом эфире действий и высказываний депутатов Верховной Рады 8-го созыва, а также включения с короткими интервью из кулуаров парламента.

На YouTube-платформе канала бизнесмена Тараса Козака уже появилась первая трансляция заседания парламента с экстравагантной ведущей.

Напомним, на прошедших выборах в Верховную Раду за Надежду Савченко проголосовали 8 человек на 51 избирательном округе подконтрольной Киеву части Донбасса.

Её родная сестра также провалилась на голосовании, однако выступила «успешнее», заняв четвёртое место в 45 округе Донецкой области с 538 голосами избирателей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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