Экс-нардеп Верховной Рады и бывшая наводчица украинской артиллерии в Донбассе Надежда Савченко после долгих поисков работы устроилась политическим комментатором на телеканал «ZIK».
По сообщениям украинских СМИ, телеканал принадлежит соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в обязанности Савченко входит комментирование в прямом эфире действий и высказываний депутатов Верховной Рады 8-го созыва, а также включения с короткими интервью из кулуаров парламента.
На YouTube-платформе канала бизнесмена Тараса Козака уже появилась первая трансляция заседания парламента с экстравагантной ведущей.
Напомним, на прошедших выборах в Верховную Раду за Надежду Савченко проголосовали 8 человек на 51 избирательном округе подконтрольной Киеву части Донбасса.
Её родная сестра также провалилась на голосовании, однако выступила «успешнее», заняв четвёртое место в 45 округе Донецкой области с 538 голосами избирателей.
Симферополь, Валентин Карамазов
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