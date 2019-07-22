Надежда Савченко в Донбассе набрала голосов в 67 раз меньше родной сестры

За осуждённую в РФ и помилованную Путиным украинскую наводчицу Надежду Савченко проголосовали менее 10 человек на 51 избирательном округе подконтрольной Киеву части Донбасса.

Между тем, её родная сестра также провалилась на выборах в Верховную Раду, однако выступила «успешнее», заняв четвёртое место в 45 округе Донецкой области с 538 голосами избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные ЦИК Украины сообщает издание «Страна.УА».

Отмечается, что Вера Савченко баллотировалась от общественно-политической платформы имени её родной сестры – Надежды Савченко.

Как сообщал «Новый День», по итогам подсчета 48,16% протоколов, пять партий проходят в Верховную раду Украины. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, партия «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского набрала 42,42% голосов.

На второй строчке – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с 12,84%.

Третье место у партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,67%).

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,04%) и партия «Голос» Святослава Вакарчука (6,40%).

Явка на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся накануне, составила 49,84%, следует из данных ЦИК Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.19

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