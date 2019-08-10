Единоросс Медведев счёл достойным поздравления результат партии Медведчука на выборах в Раду

Дмитрий Медведев от лица «Единой России» решил поздравить открыто поддержанную Москвой партию украинского олигарха Виктора Медведчука, набравшую 13,05 % голосов украинских избирателей на выборах в Верховную Раду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба российской партии власти.

При этом, в своём поздравлении председатель «Единой России» акцентировал внимание на том факте, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука формально оказалась на втором месте, несмотря на то, что уступила с разгромным счётом партии Зеленского и ненамного опередила других аутсайдеров парламентской предвыборной гонки.

«Доверие, оказанное избирателями возглавляемой Вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», – говорится в поздравлении Медведева.

Между тем, в отличие от председателя «Единой России», российские эксперты весьма негативно отреагировали на скромный результат «пропутинской» партии Медведчука.

Как считает известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, российская внешняя политика на постсоветском пространстве вновь потерпела поражение, а результаты парламентских выборов на Украине показали безрезультатность «прямых ломовых подходов, изрядно приправленных дикой госпропагандой».

Как известно, Медведчук вместе со своим соратником Юрием Бойко несколько раз приезжали в Москву во время предвыборной кампании и делали различные совместные заявления с руководителями России, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

Напомним, что на выборах в Верховную Раду партия президента Зеленского «Слуга народа» получила 43,16%. Партия «ОПЗЖ» Медведчука – 13,05%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 8,10% и «Голос» певца Святослава Вакарчука – 5,82 процента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.08.19

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