За поддержанную Москвой украинскую партию готовы голосовать около 13% избирателей

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» украинского политика Виктора Медведчука пользуется поддержкой 13,3% избирателей страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы данные последнего опроса, проведенного украинским «центром Разумкова».

Согласно исследованию, партия президента Зеленского «Слуга народа» сегодня набирает 35,4% среди всех опрошенных респондентов и 44,4% – среди определившихся и готовых принять участие в парламентских выборах.

За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» готовы голосовать 10,7% и 13,3%, соответственно.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко набирает 6,7% и 8,5%. «Европейская Солидарность» Петра Порошенко – 5,8% и 7,5%.

Сообщается, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука пользуется наибольшей поддержкой на Востоке страны (22,4%), однако и там значительно уступает пропрезидентской «Слуге народа».

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с Виктором Медведчуком, что Москва будет поддерживать любую политическую партию Украины, которая выступает за восстановление полноформатных отношений с Россией.

Как известно, сегодня такой политической силой на Украине является как раз «Оппозиционная платформа – за жизнь» Медведчука, которая идёт на досрочные выборы в Верховную Раду.

Симферополь, Валентин Карамазов

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