Результат «ломовых подходов»: «русская» партия снова потерпела поражение на Украине

Российская внешняя политика на постсоветском пространстве вновь потерпела поражение. Как считает известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, результаты парламентских выборов на Украине показали безрезультатность прямых ломовых подходов, изрядно приправленных дикой госпропагандой.

«Русская» партия на сегодня это не политический актор ни в центре, ни на западе, ни на всей территории Украины в целом. Поддержка на востоке также не является определяющей. И ссылаться на разрыв «русских» голосов нет смысла – смотрите как (пока ещё) консолидирует общество Зеленский. Скажете – он без антирейтинга, а мы играем в долгую? Скажите, а кто вам мешает сменить этих бойко-рабиновичей в борьбе за тот самый «русский мир»? И как-то слишком в долгую мы разыгрываем, пора уже и результат давать», – сказал Исаев в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, «нынешний наш результат закономерен – русская внешняя политика, политика на постсоветском пространстве, как и подходы к внутренней политике – это набор бесконечно устаревших клише, построенных на ломовых прямых подходах, изрядно приправленных дикой госпропагандой».

«И пока этот подход власти будет возобладать над современными, творческими, можно сказать, гибридными подходами, так и будем получать этих Габуний, родченковых и площади Сахарова. Всего того чего можно было избежать, создавая и экономические условия для населения и умело управляя политическим запросом общества. Иногда возникает ощущение, что в Украине, Грузии, Европе, США и в России, нам не нужен политический результат, или кто-то умнее и старательнее внутри нашей власти этот потенциальный результат торпедирует. Это торпедирование страны, безусловно. Ибо такими шагами мы ничего не приобретаем, а продолжаем развал нашей Империи, начатый в 1917 году», – подчеркнул Исаев.

При этом он обратил внимание, что последние месяцы в России принято критиковать президента Украины Владимира Зеленского, «клеймя его всем: от весёлого клоуна до прагматичного циничного нациста». Однако, как отметил Исаев, на самом деле с его стороны – результат политических технологий со 100-процентным попаданием в запрос почти всего украинского общества.

«Мы в России глупее что ли, как мы называем, младшего брата? Или он уже не младший, раз способен давать результат и противостоять Большой России? Как нам сейчас вести переговоры с Зеленским, имеющим такой уровень поддержки народа (и обязательств перед ним) по всей стране? Через Медведчука? Ну это же вершина политической и технологической глупости. У нас там фактически нет ни фракции, ни звучащей оппозиции. С таким подходом Украина, находящаяся уже одной ногой ментально не с Россией, через 5-10 лет станет некоей Латвией с наполовину русскоязычным населением, но совершенно не про нас, или Польшей, если очень постарается. И это тоже не про нас. А что останется у нас? Китайская дорога вдоль нашей южной границы от Урала до Владивостока? Боюсь такими темпами ни дороги, ни трубы, ни страны не останется», – заключил Исаев.

Как сообщал «Новый День», по итогам парламентских выборов после подсчета 48,16% протоколов пять партий проходят в Верховную раду Украины. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, партия «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского набрала 42,42% голосов. На второй строчке – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с 12,84%. Третье место у партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,67%). Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,04%) и партия «Голос» Святослава Вакарчука (6,40%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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