«Главное – подать понаряднее»: эксперт оценил демографические инициативы «Единой России»

Полезные социальные законы, которые иногда принимает Госдума, можно расценивать как имитацию бурной деятельности и самопиар партии власти на фоне реального демографического кризиса, который при таком подходе к решению проблем грозит перерасти в настоящую катастрофу. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Госдума, точнее ее единороссовское большинство, так и осыпают нас дарами законотворчества накануне Нового года. На днях вступили в силу изменения Трудового кодекса, высвобождающие для сельских тружениц 4 часа рабочего времени. Сейчас на повестке дня у партии власти намерение осчастливить свой народ другой «эффективной» мерой поддержки: Госдумой принят закон о праве братьев и сестер из одной семьи ходить в один детский сад и школу.

Это, безусловно, достижение, которое стоит записать в законодательные анналы ЕР. Ирония, конечно. Но у меня иногда создается впечатление, что депутаты относятся к своим инициативам, точнее к масштабу их пиара в СМИ на полном серьезе. Хотя чему удивляться, если партийцы с полным осознанием важности своей бурной деятельности торжественно открывают в селе увешанный шариками пластиковый мост. Правда, со дня на день его придется разбирать, чтобы лед не испортил хрупкую конструкцию, но мост-то есть!

Вот так приблизительно и с новым законопроектом об изменениях в Семейный кодекс и закон «Об образовании». Главное – подать понаряднее, а то, что масштабность подачи не соответствует актуальным потребностям российских семей с детьми, – это уже дело для пиарщиков от партии власти десятое.

Я не говорю, что закон плох и не нужен. Но то, что на нем ловят хайп – уже перебор. Изменения облегчат и сделают удобнее жизнь семей, и вообще, будут способствовать решению вопросов демографии, убеждают нас видные партийцы. А мне кажется, что облегчит и сделают удобнее жизнь детские сады и школы в шаговой доступности, повышение пособий на детей, качественные изменения в сфере здравоохранения. Вот куда в первую очередь должны быть направлены законотворческие порывы наших избранников.

На ноябрь, сообщает министерство просвещения, в России не хватает более 205 тысяч мест в детских садах для детей в возрасте от полутора до трех лет. Не решена проблема школьного обучения в одну смену: 2 миллиона детей учатся во вторую смену. Есть школы, где учатся и в третью! Причем к 2024 году нам обещают всего лишь 230 тысяч новых учебных мест. А оптимизация тысяч сельских школ – это же полная катастрофа и серьезная проблема для отдельно взятой семьи, в которой дети вынуждены ездить учиться за тридевять земель. И это в лучшем случае их возит автобус, многие добираются пешком. Где полезные инициативы единороссов?

Детские пособия от полутора до трех лет в размере 50 рублей – настоящий позор для государства, позиционирующего себя как социальное. Да, с 1 января 2020 года семьям обещана поддержка в размере прожиточного минимума на ребенка этого возраста. Но далеко не все семьи могут на нее рассчитывать – только те, где небольшой доход. То есть по логике депутатов и правительства, тем, кто живет не по минимуму, а получает, например, среднюю зарплату по региону, в дополнительных средствах не нуждается?

Такое ощущение, что депутаты Госдумы вообще не рожают детей, не ходят по магазинам и не имеют представления, сколько стоит его обуть-одеть-прокормить.

Почему бы слугам народа не задуматься об обеспечении россиян роддомами и детскими поликлиниками? С 1990 по 2015 год в России вдвое уменьшилось количество коек для рожениц, исчезли сотни роддомов в малых городах. Это тоже плоды затеянной партией власти глупейшей оптимизации, которые приходится пожинать в первую очередь – нашим семьям. Уровень оказания помощи детям так же низок, как и взрослым. Бездумные реформы привели к тому, что в поликлиниках не хватает педиатров, я уже не говорю об узких специалистах. В разрухе – детские больницы. И это – в крупных городах. Представляете, что творится в селах, где в разваленном ФАПе только зеленка и аспирин?

И поэтому вполне закономерна картина, что в этом году в России зафиксирована рекордная убыль населения – минус 200 тысяч человек. Если нашим властям не принимать серьезных действенных мер, а заменять это профанацией в виде формального, проходного закона, выдавая его за великое благо, ситуация только усугубится. Боюсь, при этом масштаб демографической катастрофы окажется прямо пропорционален масштабу пиара «Единой России».

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 14.11.19

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