Дело пахнет керосином: авиапассажиры опять останутся в дураках

Очередное заявление о необходимости многомиллиардной помощи авиакомпаниям напоминает шантаж государства, а крайними вновь останутся простые пассажиры. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Гражданская авиация в России – отрасль глубоко убыточная для государства. Парадокс – единственными выгодоприобретателями являются сами частные авиакомпании. Авиаперевозки все больше напоминают черную дыру, в которую безвозвратно улетают миллиарды казенных рублей. Пассажиры же, для которых и должна бесперебойно работать отрасль, остаются, в дураках: билеты, как дорожали, так и дорожают – с начала года на 7%, а до конца года цифра вырастет до 9-10%, а сервис при этом не улучшается.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с просьбой выделить им из бюджета 8-9 миллиардов рублей – на всякий случай, если резко подорожает керосин. То есть предлагают снизить планку демпфера (компенсацию государством стоимости авиатоплива) с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну, как было два года назад. При этом компенсацию части расходов на приобретение керосина авиакомпании начали получать с 2015 года. Но им, видимо, все мало.

Также Ассоциация эксплуатантов, в которую входят три десятка компаний с объемом 90% всех перевозок, просит у правительства единовременной выплаты 23 миллиардов. Этим перевозчики хотят немного нивелировать свои убытки, которые только за полгода уже превысили сумму в 52 млрд рублей, и это, к слову, уже больше показателя, чем за весь 2018 год. Взамен перевозчики предупреждают (читай – шантажируют) об очередном повышении цен на билеты, и без того регулярно дорожающие и на которые уходят миллиарды со статьи субсидирования по линии Росавиации.

Минтранс уже готов преподнести эти требуемые миллиарды нашим перевозчикам на блюдечке с голубой каемочкой. И это вместо того, чтобы навести порядок в отрасли, находящейся в глубочайшем кризисе – и экономическом, и управленческом, и креативном, и кадровом, в конце концов.

Особенно трудно сочувствовать бедным авиаперевозчикам, когда открываешь список Forbes. В свежем рейтинге топ-200 богатейших частных компаний России S7 располагается на 70 месте, «Волга-Днепр» на 88, «Ютейр» на 158, «Северный ветер» на 178. Зачем долларовых миллиардеров субсидировать?

Увы, вся цель российских авиакомпаний – прибыль. И такое ощущение: какой ценой она будет получена – совсем неважно. В погоне за прибылью авиакомпании не знают границ алчности и нахальства. Государство для наших воздушных компаний давно стало настоящей дойной коровой. И то, что инициативы АЭВТ воспринимают в Минтрансе с каким мазохистским удовольствием и рвением, личном мне крайне подозрительно. Либо это личные коррупционные мотивы, либо в министерстве транспорта действительно не понимают главного. Что решение проблемы – это не временные меры «обезболить», а целый комплекс мер по выводу гражданской авиации на уровень если не самоокупаемости, то хотя бы максимального снижения своей убыточности. Не за счет государственного бюджета, кошельков и – самое главное – безопасности пассажиров. Вот о чем нужно думать Минтрансу вместе с АЭВТ!

Никто не сможет отрицать, что с последним в нашей стране сложилась крайне непростая ситуация. Статистика Росавиации: 2017 год – 15 происшествий, погибли 25 человек; 2018 год – 19 происшествий, погибли 104 человека.

В нынешнем году лишь апрель обошелся тревожных сводок чрезвычайных происшествий с коммерческими самолетами, в некоторых месяцах – сразу двумя инцидентами: 12 происшествий, из них две катастрофы с 43 погибшими.

И ЧП могло быть гораздо больше, если бы не мужество летчиков. Вспомните, как героически спасли 234 человек пилоты «Уральских авиалиний», посадившие лайнер в поле кукурузы после отказа двигателя? Как 27 июня ценой своих жизней пилот и бортмеханик уберегли от гибели десятки пассажиров самолета, выехавшего за взлетно-посадочную полосу по такой же причине – отказал двигатель.

Но ЧП могло быть и гораздо меньше, если бы наши авиаперевозчики занимались еще и тем, что следили за состоянием техники, инфраструктуры, сервисом, а не гнались за прибылью, не выторговывали лишние компенсации, льготы и другие преференции от государства. Вы же все-таки авиаторы, а не торгаши.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 04.10.19

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