Африканский сюрприз: пенсии россиян пошли по миру

Грандиозный по масштабам форум «Россия – Африка» стал не менее масштабным и наглядным свидетельством, как российское государство разбрасывается деньгами, которые могли бы пойти на повышение пенсий для собственных граждан. Об этом рассуждает в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Россияне шокированы новостью последних дней: наше государство в очередной раз списало внешний долг – 20 млрд долларов. И не братской Белоруссии, а странам далекого-далекого континента, который большинство видели только на атласе. Понять наших граждан можно. В стране, где каждый десятый житель находится за гранью нищеты, прощать долги – роскошь, которую могут позволить себе разве что – несколько десятков фигурантов списка «Форбс», в чьих руках сосредоточено 83% благосостояния в России.

Ради справедливости стоит пояснить, что займы выдавал СССР, а долги были списаны в течение «нулевых» по договоренности тогдашнего министра финансов Михаила Касьянова с Парижским клубом кредиторов в рамках борьбы с бедностью в Африке. Да, можно сколько угодно спорить по поводу, был ли другой выход у нашего правительства в те времена. Но один вопрос не теряет актуальности – не слишком у России щедрая душа, чтобы прощать долги всем и вся? За последние 18 лет общая сумма списанного внешнего долга составила 140 миллиардов долларов! Куба, Ирак, Монголия, Афганистан, КНДР, Сирия, Вьетнам, Венесуэла, Киргизия…

Понятно, что эти не те страны, которые способны в один присест рассчитаться по счетам. Но почему мы разбазариваем такие фантастические суммы, практически ничего не получая взамен? Представляю, как хватаются за валидол наши пенсионеры, которых, получается, принудительно, заставляли «дружить» с должниками в СССР. И теперь сценарий для них повторяется – государство снова пытается купить дружбу. А не великовата ли для России роль большого брата, которая она пытается примерить вслед за предшественником?

Да я не против присутствия нашей страны на всех континентах в качестве союзника и партнера. Будет прекрасно, если мы сможем нарастить влияние не только в Африке, странах Востока, Америки, Европы. Но только, пожалуйста, не за наш с вами, простых жителей, счет.

Я категорически против списания долгов. Ни Китай, ни США, ни Европа никогда не пойдут на такой шаг, не получив ничего с должника взамен. А, поверьте, берут они сторицей. Почему же Россия должна так легко принимать, что долги – невозвратны, курс – неясен и брать, собственного, не с кого?

Или мы чего-то не знаем?

Да, нам обещают взамен выгодные инвестпроекты, рост торгового оборота. На форуме Россия – Африка подписано более 50 соглашений на сумму 10 млрд долларов. И это не дает нам ровным счетом ничего: соглашения – это совсем не договоры, это – всего лишь эфемерные прожекты. И будет ли они когда-то реализованы? Не факт. Долги же нам тоже обещали вернуть.

100 млрд долларов российских инвестиций разбросаны по всеми миру. В пересчет не рубли – почти 6,5 трлн. Это без двух триллионов – бюджет Пенсионного фонда. То есть мы разбросали по миру наши пенсии. Да, нам обещают, что вложения окупятся, так как это и наши рабочие места, и технологии, и привлечение инвестиций других стран, и вообще – уважение в мире. Правда, боюсь, отдачу ждать придется слишком долго – десятки лет. В то время как России нужны деньги здесь и сейчас.

В то же время есть большие сомнения, что вложенные средства все-таки когда-нибудь дойдут до «адресата» – россиян. Сейчас на африканском ресурсном рынке присутствуют несколько наших крупных частных компаний и госкорпораций. В России уже давно поделены сферы влияния, и труб для выкачивания недр и средств на всех не хватает. Получается, вкладывать в Россию большому, условно российскому, бизнесу сейчас ну совсем невыгодно. Так что пока лично я вижу интерес к Африке исключительно с позиций удобства именно ресурсодобывающих монополистов.

И именно поэтому я уверен, что Россия не должна прощать долги в обмен на призрачные договоренности и из-за имперских амбиций. Сделайте так, чтобы эти долги компенсировались в реальном, ощутимом выражении. Это позволит нашему государству хотя бы отчасти выполнять свои социальные гарантии. Для стран Африки, конечно, Россия – большой авторитет. Так давайте вернем авторитет у своего населения.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 23.10.19

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