С заботой об олигархах: правительство снова залезло в карман населения

Объявленное правительством РФ очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ может провоцировать протесты на фоне очевидного падения доходов населения. При этом понять логику нового роста коммунальных платежей очень сложно, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Правительство осчастливило россиян новым распоряжением, которое устанавливает максимально допустимый рост совокупного платежа людей за услуги ЖКХ по регионам.

По закону тарифы на коммуналку местные власти могут повышать только раз в год – с 1 июля. За исключением нынешнего года, когда такую процедуру проделали дважды, повысив тарифы еще и с 1 января. Но, судя по распоряжению ведомства Медведева, на 2020-й эта практика распространена не будет. Еще одна интересная особенность опубликованного документа – отсутствие среди перечисленных регионов, в которых вырастут коммунальные тарифы, Крыма и Севастополя. Не хочется думать, что правительственные чиновники по рассеянности взяли за образец какой-то из старых документов, где еще не было таких субъектов федерации. Допустим, что они исходили из того, что в Крыму и так за последние пять лет тарифы успели подскочить вдовое, в то время как в Магаданской, например, области, на 8,23%, а по России в среднем – на 37,6%.

Во всех остальных регионах коммуналка в следующем году подрастет, но по-разному – от 2,4% в Ненецком автономном округе до 6,5% в Чечне. В большинстве регионов – от 3,6 до 4 процентов. Логику роста объяснить довольно сложно. Особенно учитывая, что последние несколько лет реальные доходы населения падали, и лишь в прошлом году выросли на скромные 0,2% – да и то после пересчета данных Росстатом по «новой методике». А инфляция, которой и любят больше всего объяснять рост тарифов, в этом году, по заверениям минфина, может якобы замедлиться до 2,8%.

Для расчетов у правительства есть специальный документ – «Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». Это 40-50 страниц убористого текста, насыщенного ссылками на законы и постановления, математическими формулами и приложениями. Но, даже заучив его наизусть, вряд ли рядовой гражданин сможет понять, почему, например, больше всего коммуналка в следующем году может подорожать, кроме Чечни, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Москве, а меньше всего, помимо Ненецкого округа, – в Ставропольском крае, Башкирии, Астраханской области, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов.

Да, в том же Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии довольно низкие тарифы, если брать в среднем по стране. Но что даст их подъем, если в этих республиках и так большие проблемы с долгами по ЖКХ – 28,5 % в той же Кабардино-Балкарии. И собирать их весьма проблематично, если учесть, что, например, в Ингушетии даже по официальным данным безработица составляет 26,1%.

Долги по коммуналке – большая проблема не только для Северного Кавказа, включая относительно благополучное по сравнению с другими его субъектами Ставрополье (там должников больше всего). Высоки эти показатели и во многих депрессивных регионах Поволжья (Чувашия, Саратовская и Астраханская области), и во вполне благополучной в плане средней величины доходов населения Чукотке. Там, впрочем, и коммуналка весьма высока.

Анализируя возможный рост тарифов, следует учитывать и такой малопредсказуемый фактор, как инициатива на местах. Какие бы граничные показатели ни выставляла Москва, власти в регионах запросто могут пойти навстречу местным олигархам из генерирующих компаний и задрать планку еще выше. Нечто подобное имело место в Новосибирске. Но там попытка повысить тарифы аж на 15% вместо рекомендуемых правительством 4% привела к массовым уличным протестным акциям и в итоге стоила кресла предыдущему губернатору.

Так мы плавно подошли к главной мысли: массовых протестов по поводу роста коммуналки в наступающем году следует ожидать много где. И не так важно, на больший или меньший процент будет повышение. В условиях отсутствия роста реальных доходов и уровня жизни, подобные подорожания в любом случае бьют по карману и вызывают вполне справедливое недовольство. А в 2020 году у нас в шестнадцати регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в одиннадцати – региональных парламентов. И новые платежки люди получат как раз в разгар предвыборных кампаний.

После затишья этого сентября, 2020 год обещает быть электорально очень интересным.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 29.10.19

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