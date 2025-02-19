российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2025, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россияне заявили о росте наблюдаемой инфляции

Оценка наблюдаемой россиянами инфляции в феврале выросла до 16,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Согласно итогам исследования, оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в феврале увеличилась еще больше – до 18,4% с 17,5%. Россияне с финансовой «подушкой безопасности» считают наблюдаемую инфляцию на уровне 13,6%.

В целом, как следует из результатов опроса, в целом инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 13,7% против 14% месяцем ранее.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Рост цен

В Москве подорожал бензин / Январская инфляция в России опередила прошлогодний рост цен / Глава ЦБ сказала, когда ждать пик инфляции / В России подорожали билеты на фестивали и спортивные мероприятия / В России за неделю больше всего подорожали овощи / Почти 40% предприятий в России считают необходимым повысить цены на свою продукцию / Эксперты ЦБ сочли высокой инфляцию в России / Производители молочных продуктов уведомили ритейл о повышении цен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен, ЦБ РФ,