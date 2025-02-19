Россияне заявили о росте наблюдаемой инфляции

Оценка наблюдаемой россиянами инфляции в феврале выросла до 16,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Согласно итогам исследования, оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в феврале увеличилась еще больше – до 18,4% с 17,5%. Россияне с финансовой «подушкой безопасности» считают наблюдаемую инфляцию на уровне 13,6%.

В целом, как следует из результатов опроса, в целом инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 13,7% против 14% месяцем ранее.

Москва, Светлана Антонова

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