Январская инфляция в России опередила прошлогодний рост цен

В январе 2025 года по сравнению с декабрем индекс потребительских цен в России составил 1,23%, что превышает прошлогодний уровень, когда инфляция в первом месяце 2024 года выросла на 0,86%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Из расчетов статистического ведомства следует, что больше всего подорожали за год продовольствие (+11,13%) и услуги (+12,95%) в сравнении с январскими показателями 2024 года – на 11,13%. При этом плодоовощная продукция прибавила в стоимости 16,83%.

В частности, в январе выросли в цене на виноград +10,4%, огурцы +7,7%, грибы свежие +7,2%, чеснок +6,2%, лук репчатый +4,4%, яблоки +4,3%, свеклу +3,6%, капусту белокочанную +3,6%, картофель +3,5% и груши +3,3%.

Из услуг за год значительнее всего подорожали зарубежный туризм (+17,80%), проезд в пассажирском транспорте (+15,88%) и ЖКУ (+14,10%).

Москва, Светлана Антонова

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