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Среда, 5 марта 2025, 22:02 мск

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Годовая инфляция в России держится выше 10%

С начала года инфляция в России превысила 2%, а в сравнении с прошлогодним уровнем рост потребительских цен достиг отметки 10,07%. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития РФ.

Из материалов ведомства следует, что за год сильнее всего в среднем подорожали услуги – туристические и бытовые – на 12,07%, а также продовольственные товары – на 11,72%. При этом самое существенное повышение стоимости у плодоовощной продукции – 17,41%.

Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 6,02%, но при этом автомобильное топливо подорожало на 11,86%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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