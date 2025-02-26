Центробанк повысил прогноз по инфляции в России

В первом квартале 2025 года инфляция в России составит 10,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении, а в целом итогам года – 7,0-8,0%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Банка России.

«Высокое инфляционное давление в устойчивых компонентах инфляции, обусловленное сохраняющимся положительным разрывом выпуска, повышенными инфляционными ожиданиями населения и ценовыми ожиданиями предприятий, стало причиной пересмотра Банком России прогноза инфляции на 2025 год. В обновленном базовом прогнозе текущий рост цен в I квартале 2025 года составит 10,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении», – говорится в материалах ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что в течение года прогнозируется замедление инфляции (за исключением июля, что связано с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги).

«К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до целевого уровня в 4%. Прогноз годовой инфляции на конец 2025 года повышен до 7,0 – 8,0%. Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем», – отмечается в докладе ЦБ.

Москва, Светлана Антонова

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