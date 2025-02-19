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Среда, 19 февраля 2025, 20:29 мск

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Инфляция в России в годовом выражении держится на уровне 10%

Инфляция в России в годовом выражении составляет 10%. Об этом свидетельствуют данные министерства экономического развития РФ на основе расчетов Росстата.

Из материалов министерства следует, что больше всего по сравнению с прошлогодним уровнем подорожали услуги (туристические, регулируемые и бытовые) – на 11,66%. Продовольственные товары в среднем прибавили в стоимости 11,47%, но при этом плодоовощная продукция поднялась в цене на 17,31%.

Непродовольственные товары подорожали за год на 6,08%, хотя в то же время цены на автомобильный бензин увеличились на 11,57%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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