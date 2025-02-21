Крупные производители хлеба предупредили о росте цен на 10-12%

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделений уведомили ритейлеров о планах повысить отпускные цены на 10-12% с 1 марта. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к торговым сетям. Названия компаний, которые направили уведомления, собеседники не раскрыли.

Среди причин повышения цен производители указали подорожание складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, а также увеличение стоимости сырья и других расходов.

Как сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, ритейлеры рассматривают уведомления производителей. В случае объективных причин увеличения отпускной стоимости продукции рост цен происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба, а также промоакциям сетей и производителей, уточнил эксперт. По его словам, средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала года находилась на уровне 5-7%.

Меж тем в Минсельхозе назвали ситуацию на рынке хлеба стабильной. Внутренний рынок насыщен продукцией, заявили в министерстве, отметив, что существенного роста цен на хлеб не наблюдается. По состоянию на 12 февраля 2025 года, средняя цена на хлеб из пшеничной муки в России составляет 68,4 рубля за 1 кг, на хлеб из ржано-пшеничной муки – 61,6 рубля. За последний месяц рост цен на эту продукцию составил 0,1% и 0,6% соответственно, уточнили в ведомстве, передает «Интерфакс».

При этом в Минсельхозе отметили, что наблюдающийся рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожанием кредитных ресурсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube