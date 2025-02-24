В России могут подорожать лососевые из-за новых правил Росрыболовства

В России может упасть вылов лососевых пород рыб – горбуши, семги, нерки и других, что приведет к росту цен. Дело в том, что до 30 декабря 2025 года бизнес должен перезаключить с Росрыболовством договоры пользования рыболовными участками и заплатить за это в общей сложности около 200 млрд рублей, пишут «Известия».

В России насчитывается 2175 рыболовных участков для добычи лососевых, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Их сроки аренды – от 10 до 25 лет и в большинстве случаев истекают в 2027-2028 годах. Чтобы дать возможность компаниям сохранить эти участки и построенную за это время рыболовецкую инфраструктуру, в 2023 году в России был принят закон, по которому рыбаки смогут продлить соглашения на пользование участками без аукциона в случае их добросовестности. При этом компании должны выполнить ряд условий: внести плату за участок, заключить соглашение о социально-экономическом развитии региона, в котором работают, и производственном контроле (защита участка от браконьерства).

В Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области считают, что новые требования могут стать причиной подорожания лососевых. Многие рыболовы не успеют перезаключить договоры и выполнять условия. К тому же у большинства компаний нет денег на оплату этих договоров. Поэтому они должны будут идти в банки и брать кредиты по той высокой ставке, которую мы видим сейчас. Очевидно, что это скажется на себестоимости рыбы, так как рыбакам надо будет компенсировать расходы.

В свою очередь в Росрыболовстве считают, что законопроект позволит ответственным предприятиям рыбохозяйственного комплекса иметь длительный (на 20 и более лет) горизонт планирования, повысит ответственность бизнеса за счет участия в мероприятиях по сохранению водных биологических ресурсов, а также позволит исполнительным органам прибрежных субъектов РФ продолжать последовательное социально-экономическое развитие своих регионов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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