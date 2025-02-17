В Москве подорожал бензин

В Москве заметно подорожало автомобильное топливо. Стоимость литра бензина и дизеля выросла за неделю почти на 20 копеек, следует из отчета Московской топливной ассоциации (МТА).
В частности, средневзвешенная стоимость Аи-92 достигла 56,59 рубля за литр, Аи-95 – 62,58 рубля за литр, дизельного топлива – 69,66 рубля за литр. Как уточняет «Интерфакс», катализатором роста цен стало подорожание топлива на заправках «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»: обе компании повысили расценки на 30 копеек за литр.
Москва, Светлана Антонова
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