В ФАС рассказали, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2020 году

Плата за коммунальные услуги в России в 2020 году вырастет в среднем на 4%. Повышение тарифов произойдет 1 июля. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Плата ежегодно повышается из-за инфляции. В связи с этим правительство РФ устанавливает предельные индексы повышения тарифов в регионах – выше этой планки тариф будет поднять нельзя.

Для каждого региона определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чечни – 6,5%, а самая низкая – у Ненецкого автономного округа (2,4%). Также заметно подорожают коммунальные услуги и в других регионах Северного Кавказа: в Дагестане рост составит 5,2%, в Ингушетии – 5,1%, в Кабардино-Балкарии – 5,4%. В Москве предельный индекс роста тарифов ЖКХ определен на уровне 5%, в Санкт-Петербурге – 3,8%, сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС. В большинстве регионах плата повысится на 3,6-4%.

Как пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, разница индексов объясняется нуждами регионов, к примеру, в ремонте коммунальной инфраструктуры

Стоит отметить, что часть жилищно-коммунальных услуг контролируют регионы, тарифы по ним будут повышаться с 1 января.Так, в Москве плата за содержание жилого помещения увеличится на 5%, взнос на капремонт поднимут на 3,7%.

В уходящем году тарифы ЖКХ индексировались два раза – с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС с 18% до 20%. В дальнейшем эта практика использоваться не будет, отметили в антимонопольном ведомстве.

Напомним, в марте текущего года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости жилищно-коммунальных услуг. По его словам, в трех четвертях регионах тарифы ЖКХ завышены, у остальных – занижены. По его словам, доходит до того, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. По мнению чиновника, «тарифное хулиганство» происходит на уровне региональных властей и муниципалитетов, куда антимонопольщикам «дотянуться трудно». Артемьев заявил о необходимости принять закон об основах тарифного регулирования для того, чтобы россияне не переплачивали. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством.

Добавим, что в июне глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Он пояснил, что отныне регионы должны будут согласовывать повышение тарифов с ФАС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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