Кабмин утвердил рост платежей за «коммуналку» в каждом регионе

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

В частности, утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год. Индекс служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ в муниципалитетах. Другими словами, был определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не в праве.

Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. В 2019 году тарифы также повысились с 1 июля в среднем на 2,4%.

Наиболее сильно «коммуналка» может подорожать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Москве (от 5% до 6,5%). От 4% до 4,9% могут вырасти платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкалье, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской и Тюменской областях, в ЯНАО и ряде других регионов.

В Башкирии, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах рост тарифов будет менее значительным – на 3,6-3,9%. Наименьший рост «коммуналки» ожидается в Ненецком автономном округе – 2,4%.

Распоряжение Дмитрия Медведева об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не затронуло Республику Крым и Севастополь.

Напомним, двухэтапная индексация роста платежа была введена правительством 12 ноября 2018 года. В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7%, а во втором – на 2,4%, что в совокупности составило чуть больше 4%, что приближено к прогнозируемому уровню годовой инфляции. В 2020 году рост тарифов в первом полугодии составит 0%. Таким образом, фактически происходит возврат к однократному повышению платежей за год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.19

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