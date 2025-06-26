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Четверг, 26 июня 2025, 09:05 мск

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В России изменятся правила оплаты услуг ЖКХ

Госдума одобрила поправки в законодательство о переносе предельного срока платы за жилищно-коммунальные услуги. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно изменениям, дата платы за жилищно-коммунальные услуги переносится с 10-го на 15-е число месяца. По мнению парламентариев, это снизит нагрузку на платежные системы, а потребители получат больше времени на проверку данных в квитанции.

Власти отметили, что для удобства будет обеспечен плавный переход на новые правила, передает агентство «Прайм».

Эксперты рекомендуют гражданам проверить настройки автоплатежей, отслеживать информацию о новых сроках оплаты и планировать свой бюджет с учетом нового графика платежей ЖКХ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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