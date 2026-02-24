В России растет износ теплосетей, а темпы замены не позволяют предотвратить дальнейшую деградацию

В некоторых городах России износ тепловых сетей вырос до 70%, что приводит к многочисленным авариям. При этом темпы замены значительно отстают от заложенных в Стратегии развития жилищно‑коммунального хозяйства. Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке комитета Госдумы РФ по энергетике, в настоящее время ежегодно заменяется около 2,2% теплосетей вместо 5%, предусмотренных Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Ежегодно аварийными признаются около 3% сетей. Таким образом, нынешние темпы ежегодной замены теплосетей не позволяют предотвратить их «дальнейшую деградацию».

Нарастающее ветшание теплосетевой инфраструктуры приводит к росту аварийности, при этом основное количество аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях с высоким уровнем износа. Особенно такие аварии опасны в период аномальных холодов и снегопадов: это в том числе чревато отключением от теплоснабжения не только жилья, но и важных социальных объектов.

«Состояние теплосетей, систем водоснабжения и канализации сегодня во многом напоминает ящик Пандоры – открывать его страшно, но сделать это всё равно придется. Уровень износа коммунальной инфраструктуры остается критически высоким: из 170 тыс. км линейных тепловых сетей около половины уже нуждаются в замене», – сказал изданию зампред комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.

В период «дешевых денег» благодаря механизмам ценовых зон теплоснабжения и концессионным соглашениям, а также льготному финансированию за счет займов Фонда развития территорий удалось переломить тренд старения инфраструктуры и увеличить темпы ее обновления в компании до 3,5%. Однако в условиях нынешней макроэкономической ситуации данный темп приходится снижать, рассказали в одной из компаний. Без комплекса мер, который включал бы и льготное кредитование, и государственное субсидирование инвестиций, достичь необходимых темпов не представляется возможным.

По словам экспертов, источников финансирования всего три: бюджет, частный инвестор и конечный потребитель. При этом в конечном счете именно последний всегда оплачивает эти расходы – напрямую через тарифы либо опосредованно через налоги и цены на товары и услуги. Тарифы на ЖКХ повышаются, и в них заложены средства на модернизацию теплосетей. И если исходить не из аппетитов ЖКХ, а из реальной платежеспособности населения, то нынешние тарифы скорее завышены, считает один из собеседников издания.

В экспертном совете комитета по защите конкуренции Госдумы также считают, что ресурс борьбы с износом сетей за счет повышения тарифов фактически исчерпан. В этой ситуации одним из выходов могут стать программы модернизации с федеральным софинансированием, в том числе за счет списания долгов субъектов. Кроме того, нагрузка на бюджеты по обновлению сетей растет пропорционально новой застройке. Необходимо законодательно закрепить обязанность девелоперов оценивать состояние сетей и участвовать в их модернизации пропорционально нагрузке, которую создают новые дома.

