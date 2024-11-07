Проект «Чистая вода» в Воронежской области обернулся большими проблемами для местных жителей

В Воронежской области произошел скандал с реконструкцией одного из водоводов в рамках регионального проекта «Чистая вода». После завершения работ жителей села Семилуки незаконно обязывают оплатить подключение к новой трубе, а качество воды не соответствует санитарным нормам.

Проблема с водоснабжением в селе существует давно. В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году местная администрация заключила муниципальный контракт на выполнение реконструкции системы водоснабжения. Контракт предусматривал полную замену системы водоснабжения, а также бурение скважин и возведение сооружений. После завершения работ в 2024 году выяснилось, что в смету либо «забыли» включить сумму на переподключение населения или заранее предполагалось, что это будет производиться за счет абонентов, хотя, как заверили селян в прокуратуре, взимание такой платы является незаконным.

Тем нее мнее, как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» местные жители, по факту их обязывают прокладывать новые трубы за свой счет от своего домовладения к магистрали реконструированного водопровода: в зависимости от расположения дома – это почти от 5 до 300 метров. При этом в селе стали появляться неизвестные люди, которые представляются сотрудниками ССПК «Чаша», отвечающей за предоставление коммунальных услуг, и без каких-либо документов и чеков переподключают население. Ценник за такие услуги составляет от 4000 до 80000 рублей, а на некоторых улицах – более 250000 рублей.

При этом ССПК «Чаша» по решению УФАС ещё от 27.05.2022 должна была сложить свои полномочия и вернуть имущество администрации, но по сей день этого не произошло. Эта организация продолжает свою деятельность и получает оплату с населения за оказание некачественных услуг, утверждают селяне.

Более того, Следственным комитетом в феврале 2022 года, было возбуждено дело об оказании услуг ненадлежащего качества со стороны ССПК «Чаша», но добиться ничего не удалось. В текущем году глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование и провести служебную проверку, но, как говорят с сожалением местные жители, сейчас опять всё спускается на тормозах.

Вместе с тем вызывает нарекания качество реконструкции водовода. Селяне утверждают, что в их распоряжении достаточное количество фото и видеоматериалов как на практике реализовывался проект – трубы просто волокли по земле, в результате чего образовались многочисленные микротрещины. Как итог – ни одна организация не желает брать на баланс такие «новые» сети: дважды проводились торги, которые признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок.

При этом проверки качества воды в селе неизменно показывают превышение предельно допустимых показателей химических веществ, в частности, бора, что, согласно выводам санитарных врачей, представляет угрозу жизни и здоровью населения, которое вынуждено по-прежнему пользоваться водопроводом из асбестовых труб с якобы пригодной для питья жидкостью.

Сейчас, по словам селян, их запугивают тем, что они не смогут получать воду по «старой» трубе: если произойдёт серьёзная авария или прорыв, никто не будет делать ремонт. «Как итог: мы стоим на земле, где в буквальном смысле этого слова зарыто свыше 300 млн бюджетных средств», – возмущаются жители села Семилуки.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Воронеж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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