В ЦБ предупредили о рисках в связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ

Повышение тарифов на услуги ЖКХ выше уровня инфляции несет риски и может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Это то, что, конечно, может стать серьезным проинфляционным фактором и при прочих равных действительно требовать проведения более жесткой ДКП, особенно если эта практика продолжится», – сказал Тремасов (цитата по «Интерфаксу») в рамках Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в июле после запланированной индексации тарифов ЖКХ возможен разовый всплеск инфляции. «Мы ожидаем, что в июле, в момент повышения тарифов, может быть разовое ускорение цен на жилищно-коммунальные услуги и в целом общей инфляции, но далее месячный прирост цен продолжит замедляться», – уточняла она.

Ранее сообщалось, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2025 года проиндексирован в среднем на 11,9%. Такой уровень индексации предусмотрен утвержденными правительством сценарными условиями макропрогноза РФ на 2025-2028 годы. Согласно последним данным Росстата, инфляция в России снизилась до 9,39% в годовом сравнении.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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