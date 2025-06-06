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Пятница, 6 июня 2025, 17:27 мск

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Повышение тарифов ЖКХ приведет к всплеску инфляции – Набиуллина

В июле после запланированной индексации тарифов ЖКХ возможен разовый всплеск инфляции. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут выше инфляции, и нас это беспокоит в связи с тем, что это задает инерцию повышенных инфляционных ожиданий», – пояснила она.

«Мы ожидаем, что в июле, в момент повышения тарифов, может быть разовое ускорение цен на жилищно-коммунальные услуги и в целом общей инфляции, но далее месячный прирост цен продолжит замедляться», – уточнила Набиуллина.

По ее словам, такие колебания цен обычно не требуют вмешательства денежно-кредитной политики. «Но люди смотрят на скачок цен на жилищно-коммунальные услуги и переносят это на более широкий круг товаров и на будущие решения, поэтому растут инфляционные ожидания», – добавила глава ЦБ.

Как считает Набиуллина, июльская индексация тарифов ЖКХ может быть одной из причин, почему инфляционные ожидания населения, несмотря на замедление инфляции, не снижаются.

Предполагается, что с 1 июля 2025 года в России произойдет ежегодное изменение тарифов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными правительством РФ предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны, средняя индексация составит 11,9%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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