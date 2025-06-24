Путин подписал закон, изменяющий срок оплаты услуг ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа на 15-е. В документе также предусмотрены и другие изменения, которые вступят в силу 1 марта 2026 года.

Документ также закрепляет единое требование по срокам выставления платежек, в том числе в электронной форме. Они теперь предоставляются не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим.

Кроме того, закон дополняет перечень информации, обязательной к размещению в ГИС ЖКХ. Федеральная служба судебных приставов будет обязана размещать там данные об исполнительных производствах, касающихся задолженности по оплате ЖКХ. Оператор единой информационной системы жилищного строительства – о введении в эксплуатацию многоквартирных домов, зданий блокированной застройки, их технических характеристик и состояния.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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