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Среда, 4 июня 2025, 17:40 мск

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В Госдуме высказались за отмену платежей за капремонт

В нижней палате российского парламента раскритиковали систему платежей за капремонт. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, проблему аварийного жилья надо решать через программу всероссийской реновации, которая должна прийти на смену «провальной затее» с капремонтом.

«Ежедневно в наши Центры защиты прав граждан по всей стране поступают жалобы на перенос сроков проведения капремонта... Нередки случаи, когда сроки капремонта аварийных домов в регионах переносятся аж на 2050-е годы. Хотя такие дома вообще не надо ремонтировать – их надо сносить и расселять. Чиновники, фонды капремонта жалуются на нехватку средств, хотя взносы на капремонт постоянно растут и в среднем по стране уже составляют 13 рублей за квадратный метр», – обратил внимание политик.

«В итоге мы имеем растущие поборы с людей, тотальное несоблюдение даже заявленных 20-30-летних сроков и никаких значимых улучшений состояния жилого фонда в стране», – констатировал он.

По его оценке, на смену провальной затее с капремонтом должна прийти государственная программа всероссийской реновации жилья, которая способна не только решить проблему аварийного жилья, но и обеспечить бум строительной отрасли и смежных отраслей промышленности.

Москва, Елена Володина

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